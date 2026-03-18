「東京ばな奈ワールド」にて、「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット』が2026年3月27日（金）より販売が開始される。＞＞＞『ちいかわ』×「東京ばな奈」の商品をチェック！（写真15点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクタ