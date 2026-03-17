イラン情勢の影響がお菓子の製造にまで及んでいます。【映像】山芳製菓のホームページ山芳製菓は、「ポテトチップスわさビーフ」など9種類の菓子の出荷を停止する可能性があると発表しました。ホルムズ海峡が事実上封鎖され、製造工程で使用している重油の調達が極めて困難な状況であるためとしています。オンラインショップではきのうからすでに新規注文の受付を停止しています。（ANNニュース）