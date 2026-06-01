JR東日本グループと楽天銀行が提携している「JRE BANK（ジェイアールイーバンク）」。JR利用者向けの特典が充実していることはご存じでしょうか。そんなとき気になるのが、「すでに楽天銀行の口座を持っているけど、JRE BANKも作れる？」「楽天銀行とJRE BANKは何が違うの？」「2つ同時に持つ意味はある？」という点です。結論からいうと、すでに楽天銀行の口座を持っている人でも、JRE BANK口座を追加で開設できます。しかも、2つ