食楽web 思わず吸い込まれるような、そんな魅力的なカフェが村塾にあります。1970年創業のビジネスホテル『かどやホテル』の1階にある『カフェ ラ ヴォワ』です。 新宿駅から徒歩3分。店内にはどこか懐かしいレトロな空気が漂い。、まるでパリの街角のカフェに迷い込んだかのような、異国情緒のあるこなれた雰囲気がお気に入りです。 こだわりのコーヒーは、バランスのよい「ラヴォワブレンド」や、印象的なコ