「美肌を保つための」毎日ルーティン自信が持てる「美しく整った肌」を手に入れるために、憧れの美肌の持ち主が実践するデイリーケアを多方面からリサーチ。いまもこの先も肌への負担も増える季節だから。そもそもの肌トラブルを予防するために、日々の地道なケアの積み重ねが重要に。つるんとした美肌に直結する、引き締めやクレンジングなど、なめらか肌のつくり方は？【SPECIAL THANKS】加藤祥子さん（@shoccco0331）OLTAプレス