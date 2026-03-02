肌がキレイな美容通が「つるんと毛穴のない肌」のためにしてること







「美肌を保つための」毎日ルーティン

自信が持てる「美しく整った肌」を手に入れるために、憧れの美肌の持ち主が実践するデイリーケアを多方面からリサーチ。いまもこの先も肌への負担も増える季節だから。そもそもの肌トラブルを予防するために、日々の地道なケアの積み重ねが重要に。つるんとした美肌に直結する、引き締めやクレンジングなど、なめらか肌のつくり方は？





【SPECIAL THANKS】

加藤祥子さん（@shoccco0331）OLTAプレス、ちゃりこさん（@charico2019）美容インフルエンサ―、廣川千晶さん（@chiaki_hirokawa）BAYCREW’S LE TALONデザイナー







「クレイクレンジングをブラシで丁寧に」



SHIKARI ＋ ・klarm



「なめらかなクレイを配合し、保湿しながらしっかりと不要な汚れを落とせるklarmのクレンジングクリーム。SHIKARIのブラシを一緒に用いると、毛穴の黒ずみや開きが解消。肌の保水力がグンと上がる使い心地は、まさに感動モノです！」 （加藤さん）







「高濃度のビタミンＣで肌を引き締め」



CU SKIN



「ビタミンを濃縮し、少量の使用で十分な効果をもたらすCU SKINのビタミンC30セラム。毛穴の開きが落ち着くうえに、小さな肌トラブルも起きにくくなったように感じます。」（廣川さん）







「やさしくなじませて黒ずみ知らず」



DECORTÉ



「気になる毛穴づまりや黒ずみには、コスメデコルテのAQ毛穴美容液オイルがぴったり。軽やかな肌あたりで毛穴角栓を溶けくずし、ザラつきのないスムースな肌が手に入ります。」（ちゃりこさん）







違いは「習慣」

【全15の美肌ルーティーン】≫肌がキレイな美容通8人に聞いた「美肌の正体」