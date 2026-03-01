【獅子座】2026年 3月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。3月のあなたの運勢は?獅子座（7/23-8/22）「心の装飾を脱いで」素の自分を磨く時期飾ることで得られる自信には、限界がある。今月は外側へ向けたアピールを一旦休止し、内面の豊かさや足元の基盤を静かに整えるタイミング。あえて裏方に回り、日常の些細なタスクや自分の本音と丁寧に向き合うことで、春からの進むべき道が自然とクリアになっていく。ファ