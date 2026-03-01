大ヒット公開中の『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。2月28日（土）に、杉田智和・阪口大助・釘宮理恵・甲斐田裕子・千葉進歩が登壇した舞台挨拶＜万事屋大炎上祭＞が開催された。＞＞＞舞台挨拶の様子をチェック！（写真18点）コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情