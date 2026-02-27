9回に登板…2死取るも右足を気にする仕草野球日本代表「侍ジャパン」の大勢投手（巨人）が27日、中日との強化試合の9回に登板したが、途中交代となった。三塁カバーに向かった後、右ふくらはぎを伸ばす仕草を見せ、トレーナーと共にマウンドを降りた。この日、3点リードの9回から登板。2死一塁でブライト健太外野手に左前打を打たれた直後だった。右ふくらはぎを伸ばす仕草を見せ交代。トレーナーがマウンドに集まり、そのまま