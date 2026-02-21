¼«¿È¤Î»äÉþ¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¡ÖÃå¿´ÃÏ¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡×¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬º£µ¨ÃíÌÜ¤¹¤ëÉþ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÁí¼èºà¡£¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡ËGISELe¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤ÎÄó°Æ¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÏËè¹æÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á