ÃíÌÜ¤Ï¡© ¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ
¼«¿È¤Î»äÉþ¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¡ÖÃå¿´ÃÏ¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡×¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬º£µ¨ÃíÌÜ¤¹¤ëÉþ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÁí¼èºà¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡Ë
GISELe¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤ÎÄó°Æ¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÏËè¹æÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡Ö¹õ°Ê³°¤Î¥ì¥¶¡¼¡×
¡Ö¥ì¥¶¡¼¤Ï¹õ°Ê³°¤Ë¡¢Çò¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥ì¥¶¡¼¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¥Ð´ó¤ê¤Î¥¥ì¥¤¤á¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯Ãå¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¼Á´¶¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥È¡¼¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡×Çò¤ËÄ©Àï
3¤Ä¤Î¼Á´¶¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ÆALLÇò¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¥»¡¼¥Ö
¡Ö°ì¸«ÇÉ¼ê¤Ë´¶¤¸¤ëÇò¤Î¥ì¥¶¡¼¤â¡¢¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¿§¤òËä¤â¤ì¤µ¤»¤ë¡×¤È¤°¤Ã¤È¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡£¿¿¤ÃÇò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿§¤ß¤ä¤æ¤ë¤¤·Á¤Ç¡¢¥ì¥¶¡¼¼«ÂÎ¤âÃ¦ÎÏ´¶¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¥·¥ã¥Ä¤ä¥¦¡¼¥ë¤Ê¤ÉÁÇºà¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢Çò°ì¿§¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¥¹¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥´¥à¥¦¥¨¥¹¥È¡õÎ¢µ¯ÌÓ¤Î¥é¥¯¤Ê¤Ï¤¿´ÃÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ä¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡£
¡Ö¸ú¤«¤»¤ë¾ì½ê¡×¤òÊÑ¤¨¤ë
¥Ì¡¼¥Ç¥£¤ÊÇÛ¿§¤ËÉ¬Í×¤Ê½Å¤ß¤ò¥ì¥¶¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¾®¤µ¤¯¥«¥Ð¡¼
¡Ö¥á¥¤¥¯¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿Í¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¶¯¤¤ÁÇºà¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤â¡¢Äù¤á¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÌò³ä¤¬ÊÑ²½¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î²º¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¤ÎË¹»Ò¤Ç¥¥ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤Þ¤Ç¤Ü¤ä¤±¤º¤ËºÑ¤à¡£¤Ä¤Ð¤¬Ä¹¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¸ÄÀ¤ò´ËÏÂ¤Ç¤¡¢¥¥ì¥¤¤á¤ÊÉþ¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
(¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤éÄ¹¤¯»È¤¨¤ë)
¡ÚÁ´20¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤Ë¹ç¤¦¡Öº¹¤¬¤Ä¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤òÁª¤Ù¤ë¡×´ÊÃ±¤ÊÊýË¡