お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（61）が13日放送のTBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。相方である内村光良（61）との関係について語った。MCの笑福亭鶴瓶は「俺、内村にも会うたんよ」と事前取材で内村に会ったと告白。南原は驚き「内村は俺のこと語ったんですか？語んないよ、彼は」と言い切った。鶴瓶は内村とそれぞれ別の番組で放送局にいた際に呼び出したと言い、「何のことや分からんと顔