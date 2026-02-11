米政府系放送局ラジオ・フリー・アジア（RFA）は2月5日、北朝鮮当局による厳しい取り締まりにもかかわらず、国内での薬物汚染が深刻化し、主婦や青少年にまで広がっていると報じた。薬物はもはや「生活必需品のように受け止められている」との証言も出ている。平安北道の司法機関幹部はRFAに対し、元日と金正恩総書記の誕生日（1月8日）に合わせて実施された特別警備期間中、摘発された犯罪の大半が薬物関連だったと明らかにした。