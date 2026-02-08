元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。かつて集団暴行を受けた被害体験を明かした。鈴木氏は「僕は高校2年生の時に、不良に港でボコボコにされました。4対1。木刀で50発殴られました。あの時折れたあばら骨が未だに冬になると痛みます。今週のドラマ「ラムネモンキー」を見て。思い出す」と書き出した。そして「元不良が今、どれだけいい人になっていても。