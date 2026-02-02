米国のある白人夫妻が、不妊治療クリニック側の過失で黒人の女児を出産したとして訴訟を提起したと、ニューヨーク・ポストなど外信が30日（現地時間）報じた。報道によると、ティファニー・スコアさんとスティーブン・ミルズさん夫妻は、フロリダ州オーランド地域の不妊治療クリニック「IVFライフ」と院長のミルトン・マクニコル医師を相手取り、オレンジ郡巡回裁判所に訴状を提出した。夫妻は2020年、体外受精を目的に、3個の胚を