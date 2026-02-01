【牡牛座】2026年 2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?牡牛座（4/20-5/20）「現状維持」を卒業して「より強い自分」に大切に積み重ねてきた習慣や居場所を、さらに輝かせるための「調整」の時間がやってきました。周りが急いで見えても、あなたは焦らなくて大丈夫。無理をしていた役割を手放し、今の自分にぴったりのペースに更新することで、心には確かな安定感が戻ってきます。変化を恐