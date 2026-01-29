お笑いコンビかまいたちが２８日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど…」に出演し、濱家が山内に「嫌やった時期」を明かした。番組にはサバンナ八木、ザブングル加藤らが出演。八木はＦＰ１級、加藤は同２級と宅建の資格も持っていることを話した。宅地建物取引士の試験の２５年度合格率は１８・７％で、難関国家資格であると番組は伝えた。八木は「宅建は難しい。実務もできる」と加藤を称賛。濱家は「宅建は