【地震情報 2026年1月29日】(10:30更新)10時25分頃、千葉県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM4.6、最大震度4を千葉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年1月29日】(10:28更新)10時25分頃、千葉県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM4.6、最大震度4を千葉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。