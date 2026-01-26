中国政府は、来月から始まる春節の大型連休を前に、改めて日本への渡航を控えるように呼びかけました。中国外務省は26日、「春節が間近に迫る中、中国国民に対し、当面の間、日本への渡航を控えるように呼びかける」と発表しました。中国では、来月15日から9日間、春節の連休に入り、例年、この時期には大勢の中国人観光客が日本を訪れていました。中国外務省は、去年11月にも日本への渡航自粛を呼びかけていましたが、「最近、日