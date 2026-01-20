兵士への慢性的な食糧不足が続く中、北朝鮮軍が厳寒期の高強度訓練を強行しており、疲労困憊して倒れる兵士が相次いでいるとの情報が伝えられている。江原道のデイリーNK内部情報筋によると、「兵士たちは日常的に空腹を抱えて生活しており、訓練期間中に一時的に食事量や質が改善されることはあっても、根本的な栄養不足は解消されていない」という。情報筋は「十分に食べさせてもいない兵士を高強度訓練に追い込むのは、明らかに