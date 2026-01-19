斬奸状の「五つの罪」一八七八年、東京・紀尾井坂で起きた一つの暗殺事件は日本の近代史に大きな傷を残しました。大久保利通が、石川県の士族である島田一郎らに襲われて命を落としたのです。テロです。大久保利通の哀悼碑犯人たちは斬奸状と呼ばれる文書を残し、なぜ大久保を殺さなければならなかったのかを説明。その文書に書かれていたのは五つの罪でした。?公議を閉ざし民権を抑圧した?法令を乱発し情実政治を行った?不要な土