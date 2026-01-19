アップルがAI関連の自社製サーバーチップ（データセンターで高度なAI処理を行うチップ）をまもなく量産すると報じられています。 アナリストのミンチー・クオ氏によれば、アップルの「自社開発AIサーバーチップ」は2026年下半期に量産が開始されるとのこと。さらに独自のデータセンターも建設され、2027年に稼働が開始されると言います。 アップルが独自のAIサーバーチップの開発を計画しているという噂は数年前からあり