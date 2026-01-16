¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢¤¦¤Á¤ÎÁ°ºÊ¤È¤ÎÌ¼¤ÈÆ±¤¸ºÐ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤í¡×¨¡¨¡ÃË¤Ï21ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À­¤ò¤³¤¦¼«Ëý¤²¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤«¤é°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡×¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¤Ï´Ç¸î»Õ·ó¡ÈÀ¨ÏÓ¡É¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¡¢¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Î¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¡£ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤Ç¤³¤Î¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¹Ê»¦°ä