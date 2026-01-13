元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。久米さんとTBS「ザ・ベストテン」で長年司会を務めた女優の黒柳徹子（92）が自身のインスタグラムで追悼した。久米さんは番組放送開始の1978年1月から1985年4月