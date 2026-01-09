音楽・ファッション・アートを自在に行き来し、常に時代を更新し続けるLADY GAGA。その圧倒的な存在感と、自由で自分らしいスタイルを提案するAZUL BY MOUSSYが出会い、特別なエクスクルーシブモデルが誕生しました。来日ツアー「MAYHEM」との連動で実現した本コレクションは、日常に取り入れやすいアイテムながら、着るだけで気分が高まる特別感が魅力。ファン必見の限定ラインナップを、いち早くご紹介します&