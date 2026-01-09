元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。元相方の誕生日を祝う様子を公開しました。【写真】田村淳、元相方の誕生日を祝う「この写真、確か前回の…」淳さんは「１月８日田村亮さんお誕生日おめでとう」と元相方である田村亮さんの誕生日を祝い、1枚の写真を投稿。淳さんと亮さんのツーショットです。亮さんは「Happy birthday 亮さん」と書かれたデザート皿を持っています。