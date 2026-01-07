北海道・苫小牧警察署は2026年1月7日、銃刀法違反の疑いで苫小牧市に住む無職の男（23）を現行犯逮捕しました。男は1月7日午後0時半前、苫小牧市柳町4丁目の路上で刃体の長さが6センチを超える刃物1本を携帯した疑いが持たれています。警察によりますと、午後0時すぎ、男の家族から「別居している家族が玄関先で暴れている」と警察に通報がありました。警察官が現場にかけつけると、男が刃物を持っていたためその場で現行犯逮捕に