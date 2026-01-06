元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士は6日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。米軍の軍事攻撃の末に拘束され、米国内に移送されたベネズエラのマドゥロ大統領が臨む裁判の行方について、「裁判の体をなしていないのではないか」と指摘した。番組では、ベネズエラ情勢について最新情報を含めて詳報。マドゥロ大統領は5日午後（日本時間6日未明）に移送先のニューヨークの拘置所から連邦地