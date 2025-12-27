阪神の伊藤将司投手（２９）が２６日、自身の名前の由来にもなったプロゴルファー、尾崎将司さんの死を悼んだ。２３日に「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんはＳ状結腸がんのため亡くなり、「悲しい気持ちと、一度はお会いしてみたかったなというのは思います」と話した。伊藤将の父・正宏さんが尾崎さんに憧れ、プロゴルファーを目指した過去がある。伊藤将は父の夢をかなえるように、プロ野球選手になった。ジャンボ尾崎