高市首相が笑顔で「覚えておりません！」回答…議場内で爆笑起きる
2025年12月11日 13時35分

ざっくり言うと
立憲議員が11日の衆院予算委員会で、高校生扶養控除を巡り高市首相に質問
高市氏が子ども手当創設に言及した2012年のブログを覚えているか、との内容
高市氏は笑顔で「覚えておりません！」と答え、議場内で大きな笑いが起きた