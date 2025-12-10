組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！コートなみのぬくもりがあったり、レイヤードしても上手くまとまったり。ケーブルやローゲージの厚みのあるざっくりニットは、実は黒タートルと同様に都合のいい存在。ビッグスラブのウール糸を手編みで仕立てた、チャンキーニットのカーディガン。ゴワゴワしない、肌あたりのいいふんわりとした着心地。ぽこぽ