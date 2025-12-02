８人組グループｔｉｍｅｌｅｓｚが、１１月２９日放送の日本テレビ系「ベストアーティスト２０２５」で歌唱した楽曲「ＲＵＮ」が賛否を呼んでいる。「ＲＵＮ」は、今年２月にグループが８人体制になって地上波で初めて披露。１１月３０日にアルバム「ＦＡＭ」「ＨＡＮＡＢＩ〜ｉｎｔｈｅｌａｔｅｓｕｍｍｅｒｎｉｇｈｔ」の２作品をサブスクとダウンロードの配信をスタートしたが、この「ＨＡＮＡＢＩ」のアルバムに