〈「女子の水着姿に、男子は『誘われている』と勘違いして…」性行為やキスの強要、SNSでの嫌がらせ…現代の子どもが直面する“恋愛トラブル”〉から続くいじめ、性の問題行動、SNSでの誹謗中傷、暴力、自傷。今や子どもは、加害者にも被害者にもなり得る時代。しかも、その「きっかけ」や「背景」は、大人が思う以上に複雑に、かつ見えにくくなっている。なぜ子どもによる加害が起こるのか。被害はどのように拡大していってしま