Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç16Æü¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿40Âå½÷À­¤¬º¸Ê¢Éô¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¸½Ìò¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ°÷¡¦ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²½÷À­¤È9Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¼«¿È¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤ÎÀþ¤ÇÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ¡Ò²èÁü¡ÓÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤È¡¢»ö·ï¸å¤ËÊÑÁõ¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ëÂçÄÅ