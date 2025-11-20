10月31日、日テレNEWSの公式YouTubeチャンネルは鈴木憲和・農林水産大臣のインタビュー動画を配信した。コメ価格に国が介入すべきか質問された鈴木農水相は「洋服の値段が高くなった時、政府が『洋服が高すぎるんじゃないか』と言うのはおかしい」という趣旨のたとえ話を披露した。要するに“コメの価格はマーケットに任せる”という従来の主張を繰り返したわけだが、Xでは批判が殺到し、炎上状態となった。（全2回の第1回）＊＊