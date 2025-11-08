大阪府、大阪市と経済界などで構成する阪神タイガース優勝記念パレード実行委員会は7日、開催要項を発表した。22日午前10時50分にスタート。大阪市の淀屋橋駅付近から心斎橋駅付近まで、御堂筋を進む。同道路とその周辺は午前9時ごろから午後2時ごろまで交通規制がかかる。なお、今月30日まで運営費用を募るクラウドファンディングを実施している。