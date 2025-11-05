中国・浙江省の杭州東駅のホームが沈下し、高低差によりけが人も出ているようだ。中国メディアの大風新聞が3日に伝えた記事によると、最近、同駅で列車のドアがホームよりかなり高くなっていることを指摘する投稿がSNS上で相次いだ。あまりの高低差に「転んだ」「足首をひねった」などの声も寄せられた。以前はホームとドアの高さはほぼ平行だったという。駅の担当者は「この現象はホームの沈下によるもの。鉄道当局がすでに修復作