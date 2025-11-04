優勝パレード米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムでの優勝報告会では、“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手がスピーチ。「ドジャース王朝」を大胆に宣言した。2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。地元ファンから盛大な歓声を浴びた後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝う