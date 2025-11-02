70tクラスになる可能性のあるチャレンジャー3イギリス国防省は2025年10月30日、ドイツと共にゼネラル・ダイナミクス・ヨーロピアン・ランド・システムズ-ブリッジ・システムズ（GDELS）から、改良型M3水陸両用架橋・渡河システム「M3 EVO」を取得するため、共同で契約に署名したと発表しました。【画像】おお、重い戦車でも問題なし！ これが、M3水陸両用架橋システムですこの架橋システムは、戦闘任務だけでなく災害対応作戦