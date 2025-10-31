水産庁は、スルメイカ漁に初めて停止命令を出しました。年間の漁獲可能量を大きく上回ったためで、小型船は来年3月末まで漁が禁止されます。【映像】スルメイカ漁に初の停止命令 漁獲漁超過でスルメイカは近年、記録的な不漁が続いていましたが、今年は一転して回復傾向にありました。水産庁によりますと、小型イカ釣り漁船による漁獲量は15日時点で5388tに達していて、今年度の漁獲可能量4900tを大幅に上回っていました。ス