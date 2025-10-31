ニューストップ > ライフ総合ニュース > 大谷翔平、深夜に点滴受けていた？米紙「New York Post」の記者が指… スポーツニュース・トピックス 大谷翔平 ドジャース ココカラネクスト 大谷翔平、深夜に点滴受けていた？米紙「New York Post」の記者が指摘 2025年10月31日 5時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2025年シーズンの最終盤にグラウンドに立ち続ける大谷翔平 New York Post記者は、28日早朝時点ではまだ医療措置が必要だったと指摘 深夜には点滴治療も受けていたと伝えている 記事を読む おすすめ記事 大谷夫妻がハマり「ウソだろ」「予想外」 明かしたオフ時間が米国で話題 昨年とは変化 2025年10月26日 5時13分 同僚も思わず「バケモンいた！」…36歳が“レーザービーム” 精密ダイレクト弾に衝撃 2025年10月24日 8時20分 大谷翔平、「デコピン」ジャケットで球場入り...「可愛い」話題沸騰 真剣表情とのギャップにキュン 2025年10月27日 19時30分 ドジャース地上波中継で映るかも…？「彼を見てくれ！」 Bジェイズ本拠地で「謎の男」が米話題 2025年10月25日 7時53分 「我々、オールドメディアが信頼性を保てるものに変わって」…ネット上に拡散するニセ動画を巡り「モーニングショー」玉川徹氏が提言「自戒を込めて言いたい」 2025年10月30日 9時50分