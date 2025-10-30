大分市の官製談合事件を巡り設置された第三者調査委員会が、30日、当時大分市長だった佐藤知事に聞き取りを行いました。 【写真を見る】大分市官製談合事件元市長・佐藤知事「談合の認識はなかった」第三者調査委が聞き取り 大分市のごみ収集運搬業務をめぐる官製談合事件では職員ら6人が立件され、このうち、市の元幹部と業者が有罪判決を受けています。 事件の背景を調べるために設置された第三者調査委員会は、30日、事