早くも2026年用の年賀はがきの販売が30日から始まり、郵便局でさっそく買い求める人の姿がみられました。 【写真を見る】2026年用の年賀はがき販売開始「手書きを続けたい」さっそく買い求める人大分 2026年用の年賀はがきは、全国で7億5000万枚発行され、大分中央郵便局では30日午前9時に販売がスタートしました。 来年の干支の「馬」が描かれたものや、ディズニーキャラクターがデザインされたものが用