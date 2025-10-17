◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で自身ポストシーズン（PS）初となる三塁打を放って先制のホームを踏むなど4打数1安打。2点リードの9回を佐々木朗希投手（23）が締め、チームは3連勝でワールドシ