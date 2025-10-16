大分県別府市のホテルで客室で使われていた備品を活用したアート作品が完成し、16日披露されました。 【写真を見る】閉館施設の備品を再利用客室の座椅子で高さ2メートルのオオカミアート誕生別府市の杉乃井ホテル 別府市の杉乃井ホテルは閉館した中館と本館で使われてきた備品を使って新たなアート作品を制作しました。 オオカミをイメージして作られた今回の作品は高さ2メートル、