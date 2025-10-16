世界大手の玩具メーカー「マテル」から「アナと雪の女王​アドベントカレンダーアレンデールのクリスマスミニドール」が登場！「エルサ」や「アナ」たちのフィギュアや小物が、日替わりで登場するクリスマスシーズンの人気グッズが再び登場します☆ マテル ディズニー「アナと雪の女王​アドベントカレンダーアレンデールのクリスマスミニドール」 価格：6,380円（税込）発売日：2025年10月