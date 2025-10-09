コメダ珈琲店は、2025年10月16日から12月上旬までの間、新作スイーツ「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」を全国の店舗で発売する。数量限定のため、各店なくなり次第終了。竹下製菓のチョコレートバーアイス『ブラックモンブラン』、祇園辻利の『宇治抹茶』、コメダ珈琲店の看板デザート『シロノワール』などを組み合わせた、3社による初のコラボレーションスイー