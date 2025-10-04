オズワルドの畠中悠が３日、Ｘを更新。ホリエモンこと堀江貴文氏からの野菜を食べる事へのツッコミの恐怖に耐えきれず「僕と野菜を許してください！」と泣きを入れた。畠中は腎臓がんを経て、野菜を食べるなど食生活も見直すとし、ラジオ番組でその事を語ったところ、ホリエモンが「野菜食って健康ってバカみたいな信仰」などと噛みついた。そのことを再び２日のラジオ番組で触れたところ、ホリエモンが再び「野菜で健康とか言