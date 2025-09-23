台湾メディア・聯合新聞網はこのほど、台湾の航空会社タイガーエアの日本路線の充実ぶりに対して日本のネットユーザーから驚きの声が出ていることを報じた。記事は、タイガーエアが東京や大阪、名古屋、札幌といった人気都市だけなく、高知や大分、秋田、石垣島といった地方空港にも路線を拡大していると紹介。7月に高雄―仙台路線が就航したことにより、就航する日本の空港は23カ所、台湾と日本の都市を結ぶ路線は31路線になった