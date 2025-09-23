この夏に2100万ユーロ（約36.5億円）ほどの移籍金でドイツ1部フランクフルトに移籍した日本代表MF堂安律。サムライブルーの背番号10を背負う27歳のレフティは、新天地でも輝きを放っている。UEFAチャンピオンズリーグでのデビュー戦となった18日のガラタサライ戦でも相手のオウンゴールを誘発するなど、5-1の逆転勝ちに貢献した。ガラタサライはトルコリーグの昨季王者だが、トルコのレジェンドOBが堂安についての秘話を明かした。